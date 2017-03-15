Юная гандболистка, наступившая на голову сопернице, отстранена

«14 марта 2017 года в Волгограде проходили матчи финального этапа Первенства России по гандболу 2001 года рождения. В матче Ростовская область – сборная Москвы игрок команды Ростовской области Котолуп Кристина умышленно ударила ногой по голове лежащей Пустохиной Александре — игроку команды сборной Москвы. Судья немедленно удалил Котолуп с поля, показав красную и голубую карточки. Инспектор написал рапорт о случившемся.
Собравшаяся в тот же день дисциплинарная комиссия приняла решение об отстранении Котолуп Кристины от участия в дальнейших матчах и вынесло ходатайство об увеличении дисквалификации в комиссию по развитию детско-юношеского гандбола. Федерация гандбола России проводит дополнительное разбирательство по данному инциденту», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Федерации гандбола России.