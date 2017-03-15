Адвокат Шараповой будет защищать Йохауг в Спортивном арбитражном суде

Олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира по лыжным гонкам норвежка, дисквалифицированная на 13 месяцев за употребление клостебола, наняла адвокатадля представления её интересов в Спортивном арбитражном суде Лозанны. Напомним, что Международная федерация лыжного спорта обратилась в CAS с требованием увеличить срок дисквалификации Йохауг.Морган обладает опытом защиты спортсменов в Спортивном арбитражном суде. В том числе он представлял интересы российской теннисистки Марии Шараповой, дисквалификация которой была сокращена с 24 до 15 месяцев. Также Морган защищал испанского велогонщика Альберто Контадора и хорватского теннисиста Марина Чилича.«Мы находимся в тесном контакте с Морганом, который имеет большой опыт защиты спортсменов в CAS. Мы считаем, что он способен помочь нашей команде добиться положительного для Терезы результата», — приводит слова адвоката Йохауг Кристиана Хьорта NRK.