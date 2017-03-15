Мутко: конечно, РУСАДА должен возглавить россиянин

Вице-премьер правительства РФ по спорту, молодёжной политике и туризмуподелился мнением относительно того, кто должен возглавить Российское антидопинговое агентство.«РУСАДА — это национальная антидопинговая организация, и, конечно, её должен возглавлять россиянин», — приводит слова Мутко ТАСС.10 марта РУСАДА объявило открытый конкурс на должность генерального директора организации, который продлится до конца марта. Среди требований к кандидатам отсутствует обязательное гражданство РФ, но есть пункт об умении изъясняться на русском языке.