FISA запросила у Федерации гребного спорта России € 50 тыс.

Международная федерация гребли (FISA) запросила у Федерации гребного спорта России (ФГСР) € 50 тыс. для проведения дополнительной проверки допинг-проб российских спортсменов.«ФГСР, согласно выдвинутым ранее критериям, предоставила имена 407 российских гребцов, которые имеют результаты всех допинг-проб с 1 января 2013 года и собираются участвовать в международных соревнованиях в 2017 году. FISA внимательно рассмотрит этот список и примет решение по каждому спортсмену.Исполнительный комитет FISA запросил единовременный платёж от ФГСР в размере € 50 тыс. в качестве взноса, который будет направлен исключительно на проведение дополнительных проверок российских гребцов на допинг. Этот взнос не сможет полностью покрыть затраты на дополнительные проверки, но обеспечит при этом полноценную работу антидопинговой системы и в отношении спортсменов из других стран», — говорится в заявлении на официальном сайте FISA.Напомним, что до участия в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро были допущены только шесть российских гребцов.