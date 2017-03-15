Парис победил в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Аспене

Итальянецпобедил в скоростном спуске на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Аспене, США. На 0,08 секунды он опередил своего соотечественника, а замкнул тройку призёров швейцарецНа старт вышли 23 спортсмена, 21 из которых пробился во вторую попытку. Россияне в этой дисциплине представлены не были.1. Доминик Парис (Италия) — 1.33,07.2. Петер Филл (Италия) — 1.33,15.3. Карло Янка (Швейцария) — 1.33,25.