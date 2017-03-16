Бьорндален: мы с тренером составили план моей подготовки к Олимпиаде в Пхёнчхане

Норвежский биатлонистрассказал о плане подготовки к Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане.«Перед чемпионатом мира в Хохфильцене я не думал о подготовке к Олимпиаде. После главного старта сезона мы с тренером, после долгих обсуждений, составили план, который должен подойти мне оптимальнее всего. Ещё есть несколько моментов, над которыми надо работать. Также план нуждается в согласовании с Федерацией биатлона Норвегии.Поездка на этап Кубка мира в Пхёнчхан оказалась весьма полезной. Я смог протестировать трассу, лыжи и другое оборудование. Мы проделали большую и конкретную работу, которая должна помочь через год», — приводит слова Бьорндалена NTB.