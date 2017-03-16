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Тихомиров: можно сказать, что сопернице Заварзиной по полуфиналу повезло

16 марта 2017, четверг. 00:39. Другие
Главный тренер сборной России по сноуборду Денис Тихомиров поделился впечатлениями от выступления своих подопечных в параллельном слаломе на чемпионате мира в Сьерра-Неваде. Алёна Заварзина и Андрей Соболев стали обладателями бронзовых наград.

«Мы очень рады этим наградам. Были очень сложные условия – тяжёлый снег. Но ребята молодцы, надеюсь, завтра постараемся выступить как минимум так же. В целом, команда выступила неплохо. Как это часто случается, было ощущение, что одна трасса чуть быстрее, но опытные спортсмены умудрялись в решающий момент побеждать на неудобной половине. Например, и Заварзина, и Соболев в заездах за третье место не имели этого преимущества, но своих соперников обыграли. Андрей с декабря был травмирован: у него были проблемы с плечом, он прооперировался, восстановился и «с листа» взял бронзу. Отмечу, что на этом чемпионате очень высокая конкуренция.

Что касается падения Алёны в полуфинале, то можно сказать, что её сопернице повезло. Здесь очень сложный склон, соревнования проходят в тропических условиях. Сегодня трассы солили, и после этого в неожиданных местах стали вылезать ямы – нужно было сохранять предельную концентрацию. Но даже по этим ямам наши ребята едут и борются за медали», — приводит слова Тихомирова «Спорт-экспресс».
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
Теги
Алёна Заварзина Андрей Соболев
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