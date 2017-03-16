Биатлонист Малеев: финишировал пятым, но мне вернули 12 секунд, и я стал третьим

Бронзовый призёр гонки преследования на чемпионате России по биатлону среди юниоров, рассказал, почему он поднялся на пьедестал, финишировав только пятым.Российский биатлонист Вячеслав Малеев рассказал об инциденте во время гонки преследования на первенстве России, где стал бронзовым призером.«На финише я стал пятым. Третьим оказался Игорь Шетько, а четвёртым – Василий Томшин. Я уступил им меньше десяти секунд. Но во время гонки на втором огневом рубеже произошёл инцидент. Я подъехал за двумя соперниками. Первому нужно было занимать пятый коврик, второму – шестой. А мне, соответственно, седьмой. Однако у оппонентов случилось недопонимание. Они вдвоём поехали на один коврик, и начали разбираться, кто на него ложится.Я встал за ними и приблизился к свободной шестой установке. Но тут судья сказал им, чтобы они ложились по порядку. И парни заняли пятый и шестой коврики. Так как мне нельзя было двигаться назад по правилам соревнований, я не мог лечь на седьмую установку. В итоге судья подошёл и сказал ехать вперёд – занимать четвёртую позицию. Пока это всё происходило, тренерский штаб сборной области засёк время. Получилось, что я потратил 12 секунд на эту суматоху. Не говоря уже о том, что из-за этой суеты начал дёргаться и промазал дважды. Виновного в той ситуации Андрея Павлова дисквалифицировали. А мне вернули 12 секунд, и я оказался третьим. Очень жаль, что «обрезал» своего товарища. Шетько заслужил бронзу, он же не знал, что мне отнимут время. Игорь мог бы последний круг бежать в другом темпе», — приводит слова Малеева агентство «Тюменская арена».