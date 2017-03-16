В Казахстане был убит чемпион мира по пауэрлифтингу

В ночь на 14 марта в Кокшетау (Казахстан) был убит чемпион мира по пауэрлифтингу Евгений Галузинский, сообщает Prosports. По данным полиции, 25-летний спортсмен погиб от ножевых ранений, полученных в драке со студентами колледжа.
Органы правопорядка задержали группу студентов, подозреваемых в совершении преступления. В настоящий момент под стражей находится 18-летний студент, остальные четверо отпущены под подписку о невыезде.
У обладателя четырёх мировых рекордов остались жена и полуторагодовалая дочь.