Каспер: я против того, чтобы наказывать невиновных людей. Так делал Гитлер

Президент Международной федерации лыжного спортавысказался за участие чистых российских спортсменов в Олимпийских играх — 2018 в Пхёнчхане (Южная Корея).«Я за то, чтобы защитить чистых спортсменов. Мы не можем не допускать до Олимпийских игр спортсменов, чья вина не доказана. И не можем лишать права соревноваться по принципу гражданства и паспорта. Для моей федерации это так.Мы не можем обвинять в чём-то всех мистеров Смитов из-за одного виновного мистера Смита. Я против того, чтобы наказывать невиновных людей. Так делал Гитлер, объявив виновными всех евреев… И все евреи были убиты… Докажите мне, кто был виновен. Паспорт не является доказательством вины», — цитирует Каспера «Р-Спорт».