Бей: в гонке преследования я сделал ставку на стрельбу

прокомментировал свою победу в гонке преследования на первенстве России по биатлону среди юниоров в Ханты-Мансийске.«В гонке преследования я сделал ставку на стрельбу. Потому что на дистанции с четырьмя огневыми рубежами именно от неё многое зависит. Допустил только два промаха – этого хватило для победы.Команда готовилась к этим соревнованиям очень серьёзно. Состояние на первенстве страны хорошее. Хотя гонки даются тяжело. Дело в том, что в Ханты-Мансийске сейчас – погода тёплая, это отражается на гонках. Я такую во время стартов не очень люблю», — цитирует Бея «Тюменская арена».