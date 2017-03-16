Лобоа и Дрозд лидируют на юниорском чемпионате мира после короткого танца

Российские фигуристы Алла Лобода и Павел Дрозд лидируют после короткого танца на юниорском чемпионате мира в Тайване. Второе место занимают американцы Рэйчел и Майкл Парсонс. На третьей позиции располагаются россияне Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин.
Фигурное катание. Юниорский чемпионат мира. Тайвань
Танцевальные пары. Короткая программа
1. Алла Лобода / Павел Дрозд (Россия) — 67,59.
2. Рэйчел Парсонс / Майкл Парсонс (США) — 67,29.
3. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия) — 63,38.
4. Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов (Россия) — 63,26.
Произвольный танец пары представят 18 марта.