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175 лет назад 2016
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Свирин: я не могу прийти в совет ФГСР и просто попросить 50 тыс. евро

16 марта 2017, четверг. 12:44. Другие
Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин прокомментировал информацию о том, что Международная федерация гребли (FISA) запросила у ФГСР € 50 тыс. для проведения дополнительной проверки допинг-проб российских спортсменов.

«FISA известила нас о 50 тысячах ещё 8 марта, а вчера мы оправили официальный ответ. Мы поддержали решение о дополнительном тестировании наших спортсменов, но предложили объединить свои усилия и обратиться в Российское антидопинговое агентство и Антидопинговое агентство Великобритании, чтобы те помогли нам провести дополнительное тестирование. Может быть, на каких-то льготных условиях.

Мы также попросили FISA, чтобы они предоставили нам конкретную информацию, как будут тратиться запрашиваемые ими средства. Это нам нужно для того, чтобы аргументировано разговаривать со своим попечительским советом. Мне нужно понять, сколько конкретно что будет стоить: я не могу прийти в совет и просто попросить 50 тысяч евро. Возникает вопрос: а почему не 40, 60 или 70?

Все деньги у нас тратятся в основном на развитие гребного спорта, а также помощь сборным командам в подготовке и участии в соревнованиях. Поэтому я предложил FISA, чтобы нам сказали, сколько тестирований наших спортсменов запланировано, сколько уже сделано и сколько необходимо ещё провести. Чтобы мы понимали, что деньги будут тратиться прозрачно. Повторюсь, мы не отказываемся от того, чтобы россиян дополнительно тестировали, хотя уверены в их допинговой чистоте. Понимаем, что это необходимая процедура, чтобы участвовать в международных соревнованиях. Но нам нужно чёткое понимание, как будут тратиться деньги, которые у нас просят», — цитирует Свирина ТАСС.
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
Теги
Алексей Свирин Допинг
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