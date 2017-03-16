Исполком МОК утвердил 12 принципов для укрепления антидопинговой системы

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета на заседании в Пхёнчхане утвердил 12 принципов для укрепления антидопинговой системы. В частности, подчёркивается необходимость обеспечения независимости ВАДА от спортивных организаций и национальных интересов.
Спортивные федерации и правительства стран должны иметь равное представительство в совете учредителей и исполкоме ВАДА. В руководстве и деятельности ВАДА должен быть обеспечен принцип нейтральности. Президент и вице-президент ВАДА не должны занимать посты в правительствах, а также в правительственных либо спортивных организациях.