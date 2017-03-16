Смирнов: мы скрепя сердце должны признать вклад Степанова в борьбу с допингом

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов заявил, что России придётся придется признать вклад бывшего сотрудника РУСАДА Виталия Степанова в расследование проблемы допинга в российском спорте. Виталий и его супруга легкоатлета Юлия стали главными героями фильма ARD о допинге в российской лёгкой атлетике, который положил начало расследованию со стороны ВАДА.
«Мировое сообщество признает; я думаю, что мы скрепя сердце должны это сделать — признать вклад Степанова», — цитирует Смирнова «Интерфакс».