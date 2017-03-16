Поздняков: создание ITA внесёт серьёзный вклад в борьбу с допингом

Первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета создать Независимую организацию допинг-тестирования (ITA).
«Я приветствую решение. С моей точки зрения, оно будет способствовать более эффективному подходу в борьбе с допингом. Очень важно, что данная организация будет создавать условия для участия в международных соревнованиях представителей разных видов спорта и разных стран. Я думаю, что эти решения внесут серьёзный вклад в борьбу с допингом.
Намерение МОК ограничить полномочия президента и вице-президента ВАДА я считаю, что абсолютно верным. Оно находится в контексте самого видения ВАДА. Сейчас мы реализовываем «дорожную карту» по восстановлению РУСАДА, где было подчёркнуто, что в составе наблюдателей не должно быть большинства людей, представляющих спортивные организации или правительство. Очень важно, чтобы данная структура обладала независимостью, поэтому вполне логично одно из другого вытекает. Так, нынешний наблюдательный совет РУСАДА был сформирован как раз исходя из того, что минимум половина человек из состава должны быть независимыми людьми», — цитирует Позднякова «Р-Спорт».