Команда Land Rover BAR представила гоночную яхту Rita

«Вклад Jaguar Land Rover в конструкцию лодки чрезвычайно важен для нас. С развитием наших отношений усиливался и уровень вовлечённости наших партнёров. Кубок Америки всегда был состязанием не только спортсменов, но и инженеров. Здесь лодки прошли эволюцию от традиционных парусников до технологичных машин, которые способны лететь над водой на скорости до 96,5 км/час. Создание этих сложных конструкций требует передовых инженерных навыков, что позволяет автомобильным брендам принимать активное участие в состязании инженеров, почти как в случае с Формулой-1», — отметил генеральный директор Land Rover BAR Мартин Уитмарш.
У команды осталось в запасе менее трёх месяцев для завершения работ над лодкой и финальной тренировки всех спортсменов в Бермудском архипелаге. Состязания за Кубок Америки стартуют 26 мая 2017 года с квалификационного раунда. Победитель будет назван в конце июня.
Гоночная яхта Rita