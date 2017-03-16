Хайберг: удивлён, что Каспер мог сказать что-то подобное, я в недоумении

Член Международного олимпийского комитета Герхард Хайберг прокомментировал слова президента Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспера, который сравнил возможное отстранение россиян от участия в Олимпийских играх—2018 в Пхёнчхане с геноцидом Гитлера в отношении евреев.
«Это ужасное сравнение. Я хорошо знаю Джанфранко и был удивлён, что он мог сказать что-то подобное. Я в недоумении. Каждый может допустить ошибку, но такого говорить не следует никогда», — приводит слова Хайберга NRK.