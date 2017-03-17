Солхейм: на данный момент рано говорить, нужно ли отстранять Россию от ОИ-2018

Глава Норвежского антидопингового агентстваотметил, что рано делать выводы насчёт необходимости отстранить Россию от участия в Олимпийских играх — 2018, поскольку необходимо дать возможность россиянам решить их проблемы с допингом.«У России нет времени приводить всё в порядок. Но им либо нужно доказать, что Макларен неправ, либо принимать меры до Олимпийских игр — 2018. На данный момент рано говорить, нужно ли отстранять Россию от Игр, но мы будем ждать, пока они всё уладят и выложат карты на стол», — приводит слова Солхейма NRK.