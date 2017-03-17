Фетисов: я в своё время мог стать президентом ВАДА

Член комитета Госдумы РФ по спорту Вячеслав Фетисов прокомментировал информацию о том, что МОК дополнительно выделит $ 1 млн на перепроверку допинг-проб с Олимпийских игр в Сочи, и выразил надежду, что в ближайшем будущем представитель России станет главой ВАДА.
«Учитывая, сколько МОК зарабатывает на спорте, миллион долларов – не то, о чём можно говорить. Ничто другое, кроме спорта, не собирает миллиарды людей у телевизоров. Миллион долларов – звучит круто, но в масштабах оборота спортивного бизнеса, мне кажется, это разговор ни о чём.
Возможно, инициатива создания ITA связана с тем, что огромный объём информации хранится в международных федерациях, которые могут быть сторонами заинтересованными. Исходя из той практики, которая сложилась, можно только приветствовать решения, над которыми люди думают. За этими решениями стоят судьбы спортсменов.
Надеюсь, у нас есть такой человек, который в будущем может возглавить ВАДА. По всему, что происходит, можно сказать, что мы теряем международное влияние. А ВАДА будет по влиянию второй, а, может быть, и первой спортивной организацией мира, которая может серьёзнейшим образом играть свою роль. Надеюсь, что со временем этим человеком будет россиянин.
Я в своё время мог стать президентом ВАДА, но я на тот момент был не независимым, а чиновником. Но, по сути дела, большая часть мира поддерживала меня в тот момент. Казус организационный просто произошёл, но получить поддержку от такой серьёзной части спортивного сообщества мне было приятно», — цитирует Фетисова «Р-Спорт».