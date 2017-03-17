Глава NADO раскритиковал декларацию МОК об антидопинговых реформах

Исполнительный директор института Национальных антидопинговых организаций Джозеф де Пенсье выступил с критикой декларации Международного олимпийского комитета о реформах в антидопинговой сфере. Накануне исполком МОК утвердил 12 принципов для укрепления антидопинговой системы.
«Некоторые моменты в декларации носят позитивный характер, например то, что руководство ВАДА должно включать независимых лиц. Но есть вещи, которые меня озадачивают. Я считаю неверным лишить ВАДА возможности применять санкции.
Я не согласен с тем, что в антидопинговых агентствах происходит такое же количество конфликтов интересов, как в спортивных организациях. Проблемы конфликтов национальных интересов существуют, в частности, из-за споров между национальными антидопинговыми агентствами и апелляций международных федераций на решения агентств. Эти споры уже попадают под юрисдикцию ВАДА», — цитирует де Пенсье Inside the Games.