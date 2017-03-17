Сливко: у меня ещё всё впереди, я буду сильная, быстрая и меткая

Российская биатлонисткапрокомментировала своё выступление в спринте на заключительном этапе Кубка мира в Осло-Хольменколлене, где она завоевала 30-е место.«На Кубке мира — это мой лучший результат. Сегодня я себя чувствовала лучше, чем в прошлых гонках. Может быть, первые гонки были какие-то волнительные, но я бы не сказала, что я ходила и мандражировала. Я более спокойно отнеслась к гонке и понимала, что она будет сложной для всех. Погодные условия были не очень хорошие, но трасса была лучше, чем на официальной тренировке.Я понимаю, что сейчас я ещё слабее лидеров и нужно очень много работать. Мы с тренером уже обсуждали мои слабые и сильные стороны. И я думаю, что всё ещё будет. Я ещё молодая спортсменка, у меня всё впереди. Буду сильная, быстрая и меткая», — отметила Сливко в эфире «Матча».