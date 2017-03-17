Васнецова: я не настраивалась на спринт, просто пришла получать удовольствие

Российская биатлонисткапрокомментировала свой дебют на Кубке мира, где в спринте на девятом этапе в Осло-Хольменколлене она стала 79-й.«У меня было очень хорошее настроение, потому что была на соревнованиях такого уровня в первый раз. Честно говоря, я особенно не настраивалась на эту гонку, не думала о ней. Я просто пришла сюда на старт получать удовольствие. Почти весь первый круг я прошла с Сюзан Данкли, попыталась с ней зарубиться. Так что да, от гонки удовольствие я получила, несмотря на то что не справилась со стрельбой. Ходом чувствовала себя неплохо. Насколько велика разница с лидерами? Конечно, разница большая, уровень подготовки здесь намного выше, чем на юниорских соревнованиях, откуда мы приехали. Разница есть даже с Кубком IBU», — отметила Васнецова в эфире «Матча».