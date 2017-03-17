Бреза: не зря работала над стрельбой и смогла справиться даже в ветер

Французская биатлонисткапрокомментировала своё выступление в спринте на девятом этапе Кубка мира в Осло-Хольменколлене, где она завоевала серебряную медаль.«Мне нравится Осло, и я надеюсь, что смогу сохранить концентрацию до конца сезона. Я не была уверена в своей стрельбе в январе и феврале, но сейчас у меня всё получилось. Не зря работала над этим компонентом и смогла справиться даже в ветер. Я поправила что-то в голове. Условия на трассе были непростые, но я справилась с ними. Не думаю, что ранний стартовый номер был большим преимуществом для меня. Условия по ходу гонки не менялись. Обычно я предпочитаю спринт и индивидуальную гонку контактным гонкам, но учусь стрелять и работать бок о бок с соперницами. Посмотрим, как это у меня получится завтра. Я даже не ждала перед началом сезона, что буду седьмой», — передаёт слова Бреза спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.