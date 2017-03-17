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175 лет назад 2016
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Шипулин: в принципе есть медаль, и этим надо довольствоваться

17 марта 2017, пятница. 20:33. Другие
Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал своё выступление в спринте на заключительном этапе Кубка мира в Осло-Хольменколлене, где он завоевал бронзовую медаль.

«На последнем круге было очень тяжело. Спасибо тренерам, сервисменам, которые вели меня последние метры. До самого финиша мне кричали, подсказывали. Я понимал, что силы были уже на исходе, но всё-таки доволен, что смог завоевать бронзовую медаль.

Бежал в четвёртой группе, поскольку думал, что будет больше подмораживать. К сожалению, мы ошиблись, не начало подмораживать. Наоборот, снега было больше, что очень сильно мешало, особенно на спусках. Приходилось постоянно перестраиваться вправо-влево, и на это тратил время. Но я доволен. Никто не знает, как бы я отстрелял, если бы бежал в первой или второй группе. В принципе есть медаль, и этим надо довольствоваться.



Перед своим стартом следил за ходом гонки, болел за наших. Видел, как хорошо идёт Гараничев, как в группе лидеров на последний круг пошёл Елисеев. После этого было тяжеловато уходить на трассу, но доволен, что всё получилось», — отметил Шипулин в эфире «Матча».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Биатлон Антон Шипулин
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17 марта 2017, пятница
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