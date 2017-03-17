«Синара» на выезде обыграла «Дину» в ЧР по мини-футболу

Екатеринбургская «Синара» в Москве взяла верх над «Диной» со счётом 3:2 в первом матче 19-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. Хозяева упустили нить игры всего на три минуты в конце первого тайма, что стоило им трёх пропущенных мячей. Отыграть после перерыва смогли только два.«Дина» (Москва) – «Синара» (Екатеринбург) – 2:3 (0:3).Голы: Эскердинья, 27, Заболонков, 49 – Шистеров, 22, Герасимов, 23, Аширов, 25.