Мюррей захватил лидерство в многодневной гонке по триатлону, И. Полянский — 11-й

17 марта на острове Гамильтон (Австралия) стартовала первая многодневная гонка Суперсерии по триатлону. В ней принимают участие 25 сильнейших триатлонистов во главе с двукратным олимпийским чемпионом британцем, медалистами Игр испанцеми британцем. Россию представляют братьяВ первый день соревнований участники соревновались в трипл-миксе (три раза в разной последовательности: плавание – 300 м, велошоссе – 6 км, бег – 2 км). Победил южноафриканец Ричард Мюррей, опередив на 12 секунд словака Ричарда Варгу. Третьим финишировал австралиец Райан Бэйли. Игорь Полянский стал 11-м, а его брат Дмитрий не финишировал.Соревнования завершатся 19 марта.