Й. Бё: я понял, что победил, когда Шипулин пробежал половину последнего круга

Норвежский биатлонистпрокомментировал свою победу в спринте на последнем этапе Кубка мира в Осло-Хольменколлене.«Чувство после финиша было как у ребёнка в Рождество. Ну вы знаете — когда нужно прождать целый день, чтобы открыть подарки. Возможно, у тех, кто бежал в последней группе, скольжение было лучше, и они быстрее пробежали последний круг. И тогда я думал, что будет очень обидно проиграть гонку из-за того, что я бежал недостаточно быстро. Но моей скорости всё же хватило, я понял это, когда Шипулин пробежал половину последнего круга», — приводит слова Бё VG.