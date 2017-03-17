Харви и Нильсон выиграли спринт на этапе Кубка мира в Квебеке

Канадский лыжникстал победителем спринтерской гонки свободным стилем на финальном этапе Кубка мира в канадском Квебеке. Вторым финишировал норвежец(отставание — 0,32 секунды). Третьим стал француз(+0,91). Лучший из россиянзавершил борьбу в полуфинале соревнований и занял девятое место в итоговом протоколе.Женский спринт выиграла шведка. На 0,42 секунды от победительницы отстала норвежка. Третьей финишировала ещё одна шведка. Россиянкане смогла пробиться в полуфинал и заняла в итоговом протоколе 16-е место.