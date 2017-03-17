Харви и Нильсон выиграли спринт на этапе Кубка мира в Квебеке

Канадский лыжник Алекс Харви стал победителем спринтерской гонки свободным стилем на финальном этапе Кубка мира в канадском Квебеке. Вторым финишировал норвежец Финн Хаген Крог (отставание — 0,32 секунды). Третьим стал француз Ришар Жюв (+0,91). Лучший из россиян Андрей Ларьков завершил борьбу в полуфинале соревнований и занял девятое место в итоговом протоколе.
Женский спринт выиграла шведка Стина Нильсон. На 0,42 секунды от победительницы отстала норвежка Майкен Касперсен Фалла. Третьей финишировала ещё одна шведка Ханна Фалк. Россиянка Юлия Белорукова не смогла пробиться в полуфинал и заняла в итоговом протоколе 16-е место.