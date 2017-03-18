Клаебо и Фалла выиграли общий зачёт в спринтах на КМ по лыжным гонкам

Норвежцы Йоханнес Клаебо и Майкен Фалла одержали победы в общем зачёте спринтов на Кубке мира по лыжным гонкам. Лучшими среди россиян стали Сергей Устюгов и Наталья Матвеева, занявшие пятую и седьмую строчки соответственно.
Лыжные гонки. Кубок мира
Мужчины. Общий зачёт в спринтах
1. Йоханнес Клаебо (Норвегия) — 399.
2. Федерико Пеллегрино (Италия) — 363.
3. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) — 338…
5. Сергей Устюгов (Россия) — 322…
11. Глеб Ретивых (Россия) — 197…
23. Александр Панжинский (Россия) — 104…
30. Андрей Парфёнов (Россия) — 71.
31. Антон Гафаров (Россия) — 71…
36. Никита Крюков (Россия) — 54…
49. Александр Большунов (Россия) — 29.
Женщины. Общий зачёт в спринтах
1. Майкен Фалла (Норвегия) — 558.
2. Стина Нилссон (Швеция) — 520.
3. Ханна Фалк (Швеция) — 359…
7. Наталья Матвеева (Россия) — 242…
18. Юлия Белорукова (Россия) — 121…
36. Алиса Жамбалова (Россия) — 45…
45. Евгения Шаповалова (Россия) — 31.
46. Елена Соболева (Россия) — 29.