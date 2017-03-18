Сноубордисты Сандбех и Гассер стали чемпионами мира в биг-эйре

Норвежский сноубордист Стаале Сандбех завоевал золотую медаль в биг-эйре на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду, который проходит в Сьерра-Неваде (Испания). Второе место занял американец Крис Корнинг, третьим стал еще один норвежец Маркус Клевеланд. Лучший из россиян Антон Мамаев — 13-й, Влад Хадарин — 17-й, Михаил Матвеев — 55-й.
В той же дисциплине у женщин победу одержала австрийка Анна Гассер, второе место заняла финка Энни Рукаярви, третье — норвежка Силье Норендал. Россиянка Софья Федорова стала 13-й.
Сноуборд. Чемпионат мира. Биг-эйр. Сьерра-Невада, Испания
Мужчины
1. Стаале Сандбех (Норвегия) – 188,25.
2. Крис Корнинг (США) – 182,75.
3. Маркус Клевеланд (Норвегия) – 177,25…
13. Антон Мамаев (Россия) – 73,50…
17. Влад Хадарин (Россия) – 71,66…
55. Михаил Матвеев (Россия) – 15,66.
Женщины
1. Анна Гассер (Австрия) – 189,50.
2. Энни Рукаярви (Финляндия) – 165,25.
3. Силье Норендал (Норвегия) – 162,75…
13. Софья Фёдорова (Россия) – 78,00.