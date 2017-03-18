Сноубордисты Сандбех и Гассер стали чемпионами мира в биг-эйре

Норвежский сноубордистзавоевал золотую медаль в биг-эйре на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду, который проходит в Сьерра-Неваде (Испания). Второе место занял американец, третьим стал еще один норвежец. Лучший из россиян— 13-й,— 17-й,— 55-й.В той же дисциплине у женщин победу одержала австрийка, второе место заняла финка, третье — норвежка. Россиянкастала 13-й.1. Стаале Сандбех (Норвегия) – 188,25.2. Крис Корнинг (США) – 182,75.3. Маркус Клевеланд (Норвегия) – 177,25…13. Антон Мамаев (Россия) – 73,50…17. Влад Хадарин (Россия) – 71,66…55. Михаил Матвеев (Россия) – 15,66.1. Анна Гассер (Австрия) – 189,50.2. Энни Рукаярви (Финляндия) – 165,25.3. Силье Норендал (Норвегия) – 162,75…13. Софья Фёдорова (Россия) – 78,00.