ВАДА поучаствует в создании новой организации антидопингового тестирования

Кооординатор Всемирного антидопингового агенства (ВАДА) по коммуникациям Мэгги Дюранд сообщила, что рабочие группы ВАДА рассмотрят возможность создания Независимой организации антидопингового тестирования (ITA).
«Мы поручим рассмотреть вопрос создания ITA рабочим группам. При этом, отмечаем, что ВАДА прислушивается к олимпийцам и паралимпийцам, участникам олимпийского движения, спортсменам и федерациям», — приводит слова Дюранд ТАСС.
Напомним, 16 марта на исполкоме МОК была принята декларация о создании ITA — организации, которая будет разрабатывать индивидуальные планы допинг-тестирования атлетов. Каждый спортсмен, который намерен принять участие в международных соревнованиях, должен будет сдать определённое количество допинг-тестов, исходя из планов, количество тестов для каждого спортсмена должно быть «прозрачным». Атлет, не сдавший минимального количества этих проб, не будет допущен к Олимпийским играм или чемпионату мира.
Национальные антидопинговые агентства будут ответственными за исполнение этих планов по запросу ITA. При этом они продолжают проводить свое тестирование, а ВАДА обеспечивает проведение тестов независимо от стран и национальных интересов.