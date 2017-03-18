Глава NADO: МОК не хочет отстранять страны с государственно системой допинга

Глава института национальных антидопинговых организаций Джозеф де Пенсье прокомментировал предложения Международного олимпийского комитета по реформам в антидопинговой системе.
«Обращу внимание на то, чего в заявлении не было. Например, ничего не сказано об обязательствах по финансированию антидопинговой системы международными федерациями, как это происходит с государствами и национальными антидопинговыми организациями.
Также ничего не сказано о наделении ВАДА полномочиями для борьбы с государственными системами допинга и коррупцией в антидопинговой системе на уровне государства. Ничто не указывает на намерение МОК отстранять страны с институционализированным допингом от Олимпийских игр.Также не говорится о том, что спортсмены, чьи национальные антидопинговые организации признаны не соответствующими кодексу, теряют право выступать на международном уровне», – цитирует де Пенсье Inside the games.