Сливко: понимаю, что нужно бегать на КМ, а не на Кубке IBU или оставаться дома

Россиянкаподелилась впечатлениями от своего выступления в женской гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене, в которой она заняла 24-е место.«В гонке преследования не получилось хорошо пробежать, но я знаю об этой проблеме и сейчас ничего не могу с этим сделать. Надеюсь, в следующем сезоне буду бегать быстрее. Один промах для такой гонки — это хорошо, потому что было достаточно ветрено, и многие промахивались.Я довольна своим выступлением в Хольменколлене. Концовка сезона сложилась удачно, так что я уйду на подготовительный период с хорошим настроением и буду работать более целенаправленно и заряжённо. Уже понимаю, что нужно бегать на Кубке мира, а не на Кубке IBU или оставаться дома», — передаёт слова Сливко корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.