Касьянов — пятый в общем зачёте КМ по бобслею в двойках, Стульнев — шестой

Немцы Франческо Фридрих и Торстен Маргис выиграли соревнования двоек на этапе Кубка мира по бобслею в Пхёнчхане. Россияне Алексей Стульнев и Максим Белугин стали 13-ми.
Обладателем Кубка мира среди пилотов двоек стал Фридрих. Касьянов занял пятое место, Стульнев – шестое.
Бобслей. Финальный этап Кубка мира. Пхёнчхан, Южная Корея
Мужчины. Двойки
1. Франческо Фридрих/Торстен Маргис (Германия) – 1.40,82.
2. Оксарс Киберманис/Матис Микнис (Латвия) – 1.41,12.
3. Йоханнес Лохнер/Джошуа Блюм (Германия) – 1.41,16…
13. Алексей Стульнев/Максим Белугин (Россия) – 1.41,64…
16. Александр Касьянов/Алексей Пушкарёв (Россия) – 1.41,76…
24. Максим Андрианов/Михаил Мордашов (Россия) – 51,00 (результат первой попытки).