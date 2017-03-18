Дальмайер стала лучшей в зачёте гонок преследования на КМ, Акимова — 23-я

Немка Лаура Дальмайер стала победительницей в зачёте гонок преследования по итогам Кубка мира по биатлону в сезоне-2016/17. Лаура, досрочно завоевавшая «Большой хрустальный глобус», в этом сезоне приняла участие в восьми гонках преследования из девяти, одержала четыре победы, один раз стала второй и набрала 405 баллов.
Второй в общем зачёте данной дисциплины стала чешка Габриэла Коукалова (384 балла), а тройку замкнула финка Кайса Мякяряйнен (368 баллов).
Среди россиянок лучшей стала Татьяна Акимова, занявшая 23-е место (148).