Шипулин выиграл гонку преследования на финальном этапе КМ по биатлону

Россиянин Антон Шипулин завоевал золото в гонке преследования на заключительном, девятом этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия). Вторым стал француз Мартен Фуркад, а замкнул тройку призёров норвежец Йоханнес Бё.
Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Норвегия, Хольменколлен
Мужчины. Гонка преследования на 12,5 км
1. Антон Шипулин (Россия) — 32.11,9 (1).
2. Мартен Фуркад (Франция) +5,7 (2).
3. Йоханнес Бё (Норвегия) +21,6 (2).
4. Фредрик Линдстрём (Швеция) +44,7 (0).
5. Лукас Хофер (Италия) +55,5 (3).
6. Юлиан Эберхард (Австрия) +55,6 (3).
7. Симон Эдер (Австрия) +56,1 (3).
8. Онджрей Моравец (Чехия) +57,3 (2).
9. Евгений Гараничев (Россия) +1.03,7 (3).
10. Андрей Расторгуев (Латвия) +1.19,9 (3)…
19. Алексей Волков (Россия) +2.19,8 (1)…
24. Антон Бабиков (Россия) +2.32,4 (3)…
36. Александр Логинов (Россия) +3.07,4 (5)…
51. Матвей Елисеев (Россия) +4.53,4 (6).