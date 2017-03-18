«Дина» взяла реванш у «Синары» в ЧР по мини-футболу

Во втором матче 19-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги московская «Дина» взяла реванш у екатеринбургской «Синары», выиграв со счётом 2:0. Накануне в первом матче победу праздновала «Синара» — 3:2.Во второй встрече соперников победу хозяевам принесли«Дина» с 57 очками в активе занимает первое место в турнирной таблицы, «Синара», идущая пятой, отстаёт от лидера на 10 очков.«Дина» (Москва) – «Синара» (Екатеринбург) – 2:0 (1:0).Голы: Понкратов, 17, Заболонков, 40.