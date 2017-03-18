Лыжница Бьорген победила в масс-старте на 10 км в Квебеке, Белорукова — 20-я

Норвежская лыжница Марит Бьорген победила в масс-старте на 10 километров классическим стилем на финальном этапе Кубка мира в Квебеке (Канада). Второй стала её соотечественница Хайди Венг, третьей – финка Криста Пармакоски.
Лучшая из россиянок Юлия Белорукова финишировала 20-й. Анастасия Седова стала 21-й, Юлия Чекалёва – 24-й.
Лыжные гонки. Кубок мира. Финальный этап. Квебек, Канада
Женщины. Масс-старт, 10 км. Классический стиль
1. Марит Бьорген (Норвегия) – 24.23,6.
2. Хайди Венг (Норвегия) – отставание 0,6…
3. Криста Пармакоски (Финляндия) – + 2,9…
20. Юлия Белорукова (Россия) – +50,7
21. Анастасия Седова (Россия) – +53,6…
24. Юлия Чекалева (Россия) – +1.03,8…