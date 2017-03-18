Й. Бё: если бы мы всегда стреляли на ноль, было бы скучно

Норвежский биатлонистпрокомментировал своё выступление в гонке преследования на девятом этапе Кубка мира в Хольменколлене, где он завоевал бронзовую медаль.«Я рад очередному подиуму, хотя ходом сегодня был не так хорош. Я попал 18 раз из 20. Если бы мы всегда стреляли на ноль, было бы скучно. На первой стрельбе я пережидал, пока пройдёт ветер, и потратил много времени, а затем лишился лидерства и начал гонку сначала. Атака Мартена на подъёме меня не удивила. Я ждал её, но у меня не было энергии, чтобы бороться с ним. Я старался выкладываться, но ноги мои были недостаточно свежи», — передаёт слова Бё спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.