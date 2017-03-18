Шипулин: немного испугался Фуркада на последнем круге, поэтому добавил на финише

Российский биатлонистпрокомментировал выступление в гонке преследования на девятом этапе Кубка мира в Хольменколлене, где он завоевал золотую медаль.«Сегодня была сумасшедшая гонка. Доволен, что сумел выиграть, потому что условия на стрельбе были неидеальными. Приходилось много работать и постоянно концентрироваться. Последний круг я прошёл в гордом одиночестве, пока не увидел Мартена. Я его немного испугался, поэтому добавил на финише. Сегодня главным фактором успеха была стрельба, и я рад, что с ней справился. В этом году было много гонок, где мне не удавалось подняться на пьедестал из-за стрельбы и других моментов. Знаю, что способен чаще подниматься на пьедестал, и в подготовительный период буду много работать, чтобы приятных моментов было больше в следующем сезоне. После соревнований улетаю домой — хочу пообщаться с семьёй. Затем буду кататься и, возможно, выступлю на чемпионате России по биатлону. В середине апреля мой лыжный сезон закончится», — передаёт слова Шипулина спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.