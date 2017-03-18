Заварзина стала второй в общем зачёте КМ в дисциплинах параллельного слалома

Россиянка Алёна Заварзина завоевала второе место в общем зачёте Кубка мира по сноуборду в дисциплинах параллельного слалома. Победительницей стала чешка Эстер Ледецка. У мужчин лучший — Андреас Проммеггер.
Сноуборд. Кубок мира. Финальный этап. Винтербер, Германия
Мужчины. Параллельный слалом
1. Штефан Баумайстер (Германия).
2. Аарон Марч (Италия).
3. Александр Пайер.
4. Вик Уайлд (Россия)…
21. Константин Шипилов (Россия)…
27. Андрей Соболев (Россия).
28. Дмитрий Сарсембаев (Россия)…
40. Максим Рогозин (Россия)…
42. Валерий Колегов (Россия).
43. Богдан Богданов (Россия)…
50. Дмитрий Логинов (Россия).
Итоговый зачёт КМ в дисциплинах параллельного слалома
1. Андреас Проммеггер (Австрия) — 4500.
2. Радослав Янков (Болгария) — 4310.
3. Бенжамин Карл (Австрия) — 3680…
11. Андрей Соболев (Россия) — 2205.
12. Вик Вайлд (Россия) — 2144…
22. Дмитрий Сарсембаев (Россия) — 1075…
28. Константин Шипилов (Россия) — 699.
29. Валерий Колегов (Россия) — 656…
39. Максим Рогозин (Россия) — 340…
44. Станислав Детков (Россия) — 276.
45. Дмитрий Логинов (Россия) — 225…
49. Константин Котов (Россия) — 203…
51. Богдан Богданов (Россия) — 196…
71. Дмитрий Таймулин (Россия) — 17.
Женщины. Параллельный слалом
1. Сабина Шоффман (Австрия).
2. Эстер Ледецка (Чехия).
3. Юлия Дуймовиц (Австрия)…
7. Алёна Заварзина (Россия)…
15. Екатерина Хатомченкова (Россия)…
18. Екатерина Тудегешева (Россия)…
21. Наталья Соболева (Россия)…
28. Елизавета Салихова (Россия).
Итоговый зачёт КМ в дисциплинах параллельного слалома
1. Эстер Ледецка (Чехия) — 4860.
2. Алёна Заварзина (Россия) — 4500.
3. Патриция Куммер (Швейцария) — 4060…
11. Екатерина Тудегешева (Россия) — 2520…
19. Екатернина Хатомченкова (Россия) — 1510…
21. Елизавета Салихова (Россия) — 1024.
22. Наталья Соболева (Россия) — 979…
28. Милена Быкова (Россия) — 581…
35. Екатерина Илюхина (Россия) — 409…
53. Полина Смоленцова (Россия) — 18.