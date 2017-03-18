Шипулин досрочно завоевал второе место в общем зачёте Кубка мира по биатлону

Россиянин Антон Шипулин, завоевавший золотую медаль в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Осло-Хольменколлене, досрочно обеспечил себе второе место в общем зачёте турнира. Обладателем Большого хрустального глобуса уже давно стал француз Мартен Фуркад, а третье место за одну гонку до конца КМ застолбил за собой норвежец Йоханнес Бё.
Биатлон. Кубок мира
Мужчины. Общий зачёт
1. Мартен Фуркад (Франция) — 1336.
2. Антон Шипулин (Россия) — 913.
3. Йоханнес Бё (Норвегия) — 808…
18. Максим Цветков (Россия) — 463.
19. Евгений Гараничев (Россия) — 461…
25. Антон Бабиков (Россия) — 368.