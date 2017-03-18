Шипулин досрочно завоевал второе место в общем зачёте Кубка мира по биатлону

Россиянин, завоевавший золотую медаль в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Осло-Хольменколлене, досрочно обеспечил себе второе место в общем зачёте турнира. Обладателем Большого хрустального глобуса уже давно стал француз Мартен Фуркад, а третье место за одну гонку до конца КМ застолбил за собой норвежец Йоханнес Бё.1. Мартен Фуркад (Франция) — 1336.2. Антон Шипулин (Россия) — 913.3. Йоханнес Бё (Норвегия) — 808…18. Максим Цветков (Россия) — 463.19. Евгений Гараничев (Россия) — 461…25. Антон Бабиков (Россия) — 368.