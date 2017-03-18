Конькобежцы Есин, Трофимов, Качанова и Юракова — чемпионы России в многоборьях

Алексей Есин стал чемпионом России по конькобежному спорту в спринтерском многоборье. Среди женщин в этой дисциплине золото завоевала Дарья Качанова, опередившая Ольгу Фаткулину. В классическом многоборье чемпионами России стали Сергей Трофимов и Анна Юракова.
Конькобежный спорт. Чемпионат России. Челябинск
Мужчины. Спринтерское многоборье
1. Алексей Есин — 141,935.
2. Михаил Казелин — 142,645.
3. Михаил Козлов — 142,715.
Классическое многоборье
1. Сергей Трофимов — 156,230.
2. Александр Румянцев — 156,896.
3. Сергей Грязцов — 157,186.
Женщины. Спринтерское многоборье
1. Дарья Качанова — 156,130.
2. Ольга Фаткулина — 156,290.
3. Надежда Асеева — 157,515.
Классическое многоборье
1. Анна Юракова — 167,384.
2. Евгения Лаленкова — 169,473.
3. Юлия Скокова — 171,907.