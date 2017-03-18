Драчёв: надо глобально перевернуть всю подготовку женской сборной РФ по биатлону

Призёр Олимпийских игр по биатлону Владимир Драчёв прокомментировал итоги женского спринта на этапе Кубка Мира в Холменколлене (Норвегия).
«Наши девчонки выступили пониже своих сил. Я надеялся, что Старых справится со стрельбой, всё-таки она хорошо стреляет. Остальные выступили в меру своих способностей. Виролайнен неплохо прошла, но всё равно есть над чем работать.
Если говорить об олимпийском сезоне, надо пересмотреть, глобально перевернуть всю подготовку. Тренеры, на мой взгляд, не умеют работать с девчонками. Совершаются глобальные, большие ошибки. Если мы хотим добиться результата, нам нужно привлечь нормальных профессиональных тренеров, а не пытаться сделать из этих молодых ребят суперспециалистов. Пусть они работают на подхвате и учатся у профессионалов. Системное неумение подвести команду к главному старту прослеживается уже несколько лет», — приводит слова Драчёва «Спорт FM».