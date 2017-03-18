Драчёв: надо глобально перевернуть всю подготовку женской сборной РФ по биатлону

Призёр Олимпийских игр по биатлонупрокомментировал итоги женского спринта на этапе Кубка Мира в Холменколлене (Норвегия).«Наши девчонки выступили пониже своих сил. Я надеялся, что Старых справится со стрельбой, всё-таки она хорошо стреляет. Остальные выступили в меру своих способностей. Виролайнен неплохо прошла, но всё равно есть над чем работать.Если говорить об олимпийском сезоне, надо пересмотреть, глобально перевернуть всю подготовку. Тренеры, на мой взгляд, не умеют работать с девчонками. Совершаются глобальные, большие ошибки. Если мы хотим добиться результата, нам нужно привлечь нормальных профессиональных тренеров, а не пытаться сделать из этих молодых ребят суперспециалистов. Пусть они работают на подхвате и учатся у профессионалов. Системное неумение подвести команду к главному старту прослеживается уже несколько лет», — приводит слова Драчёва «Спорт FM».