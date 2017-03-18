Норвежские «летающие» лыжники выиграли командные соревнования в финале КМ

Норвежцы завоевали золото в командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина К-200 на 18-м этапе Кубка мира в Викерсунде. Вторыми стали представители Польши, а замкнули тройку призёров словенцы. Россияне Александр Баженов, Алексей Ромашов, Михаил Назаров и Евгений Климов стали 11-ми.
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. 18-й этап. Викерсунд, Норвегия
Мужчины. К-200. Команды
1. Норвегия — 961,8.
2. Польша — 945,1.
3. Словения — 940,1…
11. Россия (Александр Баженов, Алексей Ромашов, Михаил Назаров, Евгений Климов) — 467,0.