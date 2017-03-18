Шиффрин выиграла Кубок мира по горнолыжному спорту в слаломе

Американка Микаэла Шиффрин стала обладательницей Кубка мира по горнолыжному спорту в слаломе, показав на финальном этапе второй результат. Второй стала словачка Вероника Велес Зузулова, а замкнула тройку лидеров швейцарка Венди Холденер.
Горнолыжный спорт. Финал Кубка мира. Аспен, США
Женщины. Слалом
1. Петра Влхова (Словакия) — 1.32,00.
2. Микаэла Шиффрин (США) — 1.32,24.
3. Фрида Хансдоттер (Швеция) — 1.32,35.
Итоговый зачёт Кубка мира в слаломе
1. Микаэла Шиффрин (США) — 840.
2. Вероника Велес Зузулова (Словакия) — 565.
3. Венди Холденер (Швейцария) — 455…
45. Ксения Алопина (Россия) — 14…
57. Екатерина Ткаченко (Россия) — 3.