Полянский поднялся на 9 место в общем зачёте многодневки Суперсерии по триатлону

Южноафриканец Ричард Мюррей выиграл гонку преследования с велосипедной «разделкой» в рамках многодневной гонки Суперсерии по триатлону в Австралии. Благодаря этому он упрочил лидерство в общем зачёте, а россиянин, ставший восьмым, поднялся в генеральной классификации с 11-го на 9-е место.1. Ричард Мюррей (ЮАР).2. Джек Биртуайстл (Австралия).3. Марио Мола (Испания)…8. Игорь Полянский (Россия)…20. Дмитрий Полянский (Россия).1. Ричард Мюррей (ЮАР) — 40.2. Марио Мола (Испания) — 31.3. Ричард Варга (Словакия) — 30…9. Игорь Полянский (Россия) — 19.