Полянский поднялся на 9 место в общем зачёте многодневки Суперсерии по триатлону

Южноафриканец Ричард Мюррей выиграл гонку преследования с велосипедной «разделкой» в рамках многодневной гонки Суперсерии по триатлону в Австралии. Благодаря этому он упрочил лидерство в общем зачёте, а россиянин Дмитрий Полянский, ставший восьмым, поднялся в генеральной классификации с 11-го на 9-е место.
Триатлон. Суперлига. Гамильтон, Австралия
Гонка преследования
1. Ричард Мюррей (ЮАР).
2. Джек Биртуайстл (Австралия).
3. Марио Мола (Испания)…
8. Игорь Полянский (Россия)…
20. Дмитрий Полянский (Россия).
После двух этапов
1. Ричард Мюррей (ЮАР) — 40.
2. Марио Мола (Испания) — 31.
3. Ричард Варга (Словакия) — 30…
9. Игорь Полянский (Россия) — 19.