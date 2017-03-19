Загитова: поначалу настраивала себя так, что будто это и не чемпионат мира

Российская фигуристкапроанализировала своё выступление на первенстве мира среди юниоров в Тайбэе, где она завоевала золото, а также рассказала о том, как проходят её тренировки.«Поначалу я не думала, точнее, настраивала себя так, что будто это и не чемпионат мира. Не люблю загонять себя, накручивать, что мне нужно обязательно сделать всё-всё. Такого у меня нет, никогда не было. Сначала я была спокойной, но ближе к старту заволновалась. Всё-таки ответственность. И то, что отставание Марин Хонды после короткой составляло не так много баллов. И я знала, что она по любому прокатается здесь чисто. Конечно, все эти мысли были. Но мне нужно было делать своё.В фигурном катании нет пределов. И хорошо, что оно развивается, появляется новое поколение фигуристов, которые всё лучше и техничнее. Я пытаюсь не отставать от маленьких, тех, кто занимается в нашей группе. Смотрю на них. И если они что-то делают лучше меня, то я пытаюсь сделать ещё лучше. У нас такая игра на тренировках. Соревноваться со старшими — это новый для меня опыт. У них за плечами уже много соревнований, и мне было бы интересно проверить себя», — приводит слова Загитовой официальный сайт ФФККР.