Британская кинокомпания снимет фильм про сирийскую беженку, выступившую на ОИ

Британская кинокомпания выкупила права на историю о сирийской беженке Юсре Мардини, которая через год после побега из страны выступила на Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро, сообщает The Guardian.Юсра вместе со своей сестрой Сарой в 2015 году сначала бежали в Ливан, а затем в турецкий Измир. Там они попали на переполненную лодку, которая плыла на греческий остров Лесбос. Через полчаса после отправки мотор лодки заглох, а так как плавать из 20 человек на её борту умели только сёстры Мардини и ещё одна женщина, им пришлось более чем три часа плыть рядом с лодкой, толкая её. В итоге Юсра и Сара попали в Берлин, записались в команду пловцов, а в 2016 году выступила на Олимпийских играх — 2016 за команду беженцев.Фильм про Юсру Мардини снимет режиссёр Стивен Долдри, который был номинирован на «Оскар» за фильмы «Чтец», «Часы» и «Билли Эллиот».